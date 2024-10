El 112 rep 121 trucades per l'episodi de vent d'aquest dimecres a Catalunya

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 121 trucades per incidents provocats per l'episodi de vent d'aquest dimecres a Catalunya, ha informat en una anotació a X recollida per Europa Press.

Des de l'activació de l'alerta aquest dimarts han rebut 490 trucades, la majoria des de les comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat (Barcelona).

Protecció Civil de la Generalitat manté aquest dimecres l'alerta per la previsió de vent a Catalunya, que pot superar els 72 quilòmetres per hora, sobretot al Pirineu.