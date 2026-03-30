El 112 rep 1.196 trucades pel fort vent a Catalunya fins a les 14 hores d'aquest dilluns

GIRONA 30 març (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 14 hores d'aquest dilluns un total de 1.196 trucades que han generat 813 expedients relacionats amb el fort vent a Catalunya, 14 en les dues últimes hores, ha informat el 112 en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.
La majoria de les comunicacions s'han fet des del Baix Empordà (Girona), amb 356, i des del municipi de Calonge i Sant Antoni (Girona), amb 76.
Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han atès 52 serveis per vent, la majoria d'ells (43) a Girona, principalment per caiguda d'arbres i altres elements com a cables i algun cartell, sense provocar afectacions greus.
Després de l'episodi més intens d'aquest diumenge, Protecció Civil ha decidit mantenir la previsió de fortes ratxes de vent superiors als 90 quilòmetres per hora fins a aquest dimecres al Pirineu i l'Empordà.
L'episodi de vent també afectarà durant la tarda d'aquest dilluns i la matinada d'aquest dimarts al terç sud de Catalunya.