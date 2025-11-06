El 112 rep 117 trucades per l'episodi de pluges a Catalunya fins a les 6 hores

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 117 trucades per l'episodi de pluges a Catalunya aquest dijous fins a les 6 hores, que afectarà especialment al litoral i prelitoral català, que han generat un total de 113 expedients.
Per comarques, del Barcelonès pertanyen el 34,62% de les trucades, mentre que del Vallès Occidental són el 13,46% i del Baix Llobregat, el 9,62%, ha informat el 112 en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
En una altra publicació a 'X', els Bombers de la Generalitat han informat que han atès fins a les 7 hores d'aquest dijous 21 avisos per pluja, la majoria per inundació de baixos, amb 12 avisos procedents de Terres de l'Ebre (Tarragona) --amb 7 des de Móra d'Ebre-- i 9 de la província de Lleida, sent 6 de la capital lleidatana.