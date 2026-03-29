El 112 rep 111 trucades pel fort vent a Catalunya fins a les 8 hores d'aquest diumenge

BARCELONA 29 març (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 8 hores d'aquest diumenge un total de 111 trucades que han generat 64 expedients relacionats amb el fort vent a Catalunya, ha informat el 112 en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
El 35,29% de les trucades es van registrar a Alt Empordà, el 19,61% a Baix Empordà, a la província de Girona, i l'11,76% al Berguedà (Barcelona).
Per la seva banda, el Servei Català de Trànsit ha informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press que estan tallades en tots dos sentits per la caiguda d'arbres la GI-502 a Darnius, la GI-505 en Vajol, la GIV-5132 a Fontcoberta, la GIV-5223 a Camprodon, la GIV-5265 a Vilallonga de Ter i la GIV-5265 a Quart, a Girona.