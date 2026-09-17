El 112 rep 1.107 trucades per 680 incidents arran de les pluges intenses a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 1.107 trucades per 680 incidents relacionats amb les pluges intenses que han afectat a Catalunya la nit del dimecres i la matinada d'aquest dijous.
Les comarques amb més trucades són el Barcelonès (713), el Garraf (97), el Baix Llobregat (71) i el Vallès Occidental (66), ha informat el 112 en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Barcelona és el municipi amb més trucades, amb un total de 598, lluny de la segona, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), amb 67.