El 112 rep 1.021 trucades per l'episodi de vent a Catalunya fins aquest diumenge

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 1.021 trucades fins a les 9 hores d'aquest diumenge a causa de l'episodi de forts vents a Catalunya.
Segons ha informat el 112 via 'X', les comarques que han registrat més trucades han estat el Baix Ebre (Tarragona) amb 144, el Barcelonès (Barcelona) amb 137 i el Baix Llobregat (Barcelona) amb 96.
El Servei Metereològic de Catalunya (Meteocat) també ha informat en una anotació a 'X' que s'espera que el vent vagi "a la baixa" aquest diumenge, encara que s'han registrat ratxes de més de 100 quilòmetres per hora en punts del Pirineu i localitats de la província de Tarragona com El Perelló i Miami Platja, així com en zones de l'Empordà (Girona), segons dades de les estacions automàtiques consultades per Europa Press.
FI ALERTA PER ONATGE
D'altra banda, Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat l'alerta Procicat per onatge que, finalment, no es preveu que superi els quatre metres en la costa de l'Alt i Baix Empordà.
En tot cas, es manté la previsió d'ones de més de 2,5 metres en aquests punts fins al migdia d'aquest diumenge.