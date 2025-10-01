112 morts en accidents de trànsit a Catalunya fins al 30 de setembre

La majoria (42) tenen menys de 35 anys, un 37,5% del total
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha registrat de l'1 de gener al 30 de setembre un total de 112 morts en 104 accidents de trànsit a la xarxa viària de Catalunya, 13 persones mortes més respecte a les 99 en el mateix període del 2024, informa en un comunicat aquest dimecres.
Quant als ferits greus, al llarg d'aquests primers nou mesos de l'any se n'han registrat 643, una xifra lleugerament superior als 626 del mateix període de l'any passat.
Concretament, el setembre s'ha tancat amb 15 víctimes mortals, i és el tercer mes amb més morts per darrere del juliol i el març, que en van registrar 18, i dels 112 morts des de començaments del 2025, dels quals 88 eren homes i 24 dones.
COL·LECTIUS VULNERABLES
Les víctimes mortals de col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes) representen el 42,8% de les morts, ja que 34 eren motoristes, 10 vianants i 4 ciclistes.
La resta de morts viatjaven en turisme (48), camió (9) i furgoneta (7), i dels 104 accidents mortals, 36 van ser simples, 25 frontals, 17 col·lisions laterals, 10 col·lisions per encalçament i 11 atropellaments.
Pel que fa a l'edat de les víctimes mortals, la franja que més n'aglutina és la de 55 a 64 (23), tot i que es manté la tendència d'aquest any d'augment de la sinistralitat en tres franges d'edat més joves, per sota dels 35 anys.
En aquest sentit, 42 persones de menys de 35 anys han perdut la vida a les carreteres, una xifra que representa un 37,5% dels morts i suposa 16 més que l'any passat.
En concret, hi ha hagut 18 morts de 15 a 24 anys, 22 més de 25 a 34 anys i també 2 de 0 a 14 anys, i entre els 35 i els 54 anys han perdut la vida 30 persones, i 17 més a partir dels 65 anys.