El '112' de Catalunya rep 25 trucades per les pluges fins a migdia d'aquest diumenge

El dilluns pot haver-hi noves tempestes i ruixats però menys intenses
BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències '112' ha rebut 25 trucades fins a migdia d'aquest diumenge, i que han generat 18 expedients oberts relacionats amb les pluges intenses a Catalunya.
La majoria de trucades han estat des de les comarques del Moianès (Barcelona), un 24%, el Pallars Sobirà (Lleida), un 16%, i el Berguedà (Lleida), també amb un 16%, informa Protecció Civil de la Generalitat en un comunicat aquest diumenge.
A més, informa que tant l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), fan seguiment dels barrancs de Tortosa (Tarragona), on es podrien produir crescudes, així com en rius de les comarques de Girona, zones del Pirineus i el Baix Besòs (Barcelona).
Aquest diumenge poden caure fins a 40 litres per m2 en 30 minuts en gran part de Catalunya, especialment en zones de les Terres de l'Ebre (Tarragona), el Camp de Tarrgona i el nord-est de Catalunya.
S'espera que l'episodi de precipitacions remeti a partir de la mitjanit, però el dilluns poden aparèixer noves tempestes i ruixats, encara que menys intenses.