110 municipis de 12 comarques en perill "molt alt d'incendi" aquest dimarts

BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
Un total de 110 municipis de 12 comarques catalanes tenen activat el nivell 3 del Pla Alfa aquest dimarts, la qual cosa suposa un perill "molt alt d'incendi" per les altes temperatures que s'estan produint i la baixa humitat.
Així ho informen els Agents Rurals en una anotació a X recollida per Europa Press, si bé Protecció Civil recorda que hi ha activada la prealerta del pla Infocat pels riscos associats que pot suposar la revetlla de Sant Joan.
Concretament, és a les comarques de Lleida i les Terres de l'Ebre (Tarragona) on el perill d'incendi és més elevat, si bé és on es registren les temperatures més altes de tot Catalunya.
D'altra banda, a la Catalunya Central i el litoral el nivell és alt, si bé Protecció Civil ha demanat prudència de cara a aquesta nit.
Catalunya celebrarà aquest dimarts a la nit la revetlla de Sant Joan en un context marcat per l'onada de calor, amb temperatures extremes i un elevat risc d'incendis, raó per la qual la Generalitat ha reforçat les precaucions i ha apel·lat a la responsabilitat ciutadana.