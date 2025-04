11 quilòmetres de cues a l'A-2 entre Sant Joan Despí i Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -

L'A-2 entre Sant Joan Despí i Sant Andreu de la Barca (Barcelona) acumula 11 quilòmetres de retencions en sentit Barcelona aquest dilluns al matí.

Així ho ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, on també ha apuntat que hi ha cues a la Ronda de Dalt entre Barcelona i Santa Coloma de Gramenet i a l'AP-7 entre Parets del Vallès i la Roca del Vallès (Barcelona).

En concret, aquest tram de la Ronda de Dalt pateix 9 quilòmetres de cues mentre que el de l'AP-7, 8,5 quilòmetres.