11 quilòmetres de cues a l'AP-7 a Sant Cugat (Barcelona) després d'un accident múltiple

BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en sentit sud acumula 11 quilòmetres de cues i un carril tallat després d'un accident amb dos turismes i un camió implicats des d'aquest dilluns a primera hora.
També hi ha retencions de Cardedeu a la Roca del Vallès, de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit sud i de Sant Cugat del Vallès a Barberà del Vallès i Mollet del Vallès (Barcelona) en sentit nord, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
En un altre missatge a 'X', els Bombers han explicat que s'han desplaçat amb 4 dotacions a Sant Cugat per l'accident en el qual un dels dos cotxes ha bolcat i han assenyalat que tots els ocupants estan fora dels vehicles.