11 quilòmetres de cues a l'AP-7 després de l'incendi d'un vehicle a Cerdanyola (Barcelona)

BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
La circulació de vehicles a l'AP-7, en sentit Tarragona, pateix 11 quilòmetres de cues a les 7.30 hores d'aquest dijous després d'incendiar-se un vehicle en la via a primera hora del matí, a l'altura de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), l'incident ha obligat a tallar la via sobre les 7 hores i, una mitja hora després, s'ha reobert un carril al trànsit.
A més dels 11 quilòmetres de cues de l'AP-7, compresos entre Cerdanyola i Mollet del Vallès, el tall afecta també a la B-30, que pateix 10 quilòmetres de cues entre Sant Cugat del Vallès i Badia del Vallès (Barcelona).