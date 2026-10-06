11 detinguts pels aldarulls després de la manifestació de l'habitatge a Barcelona queden en llibertat

LORENA SOPENA / Europa Press
BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
Onze dels 13 detinguts durant els aldarulls ocorreguts després de la manifestació per l'habitatge de dilluns a Barcelona han passat aquest dimarts a disposició judicial i han quedat en llibertat a disposició dels jutjats sempre que siguin requerits.
Els procediments estan oberts per delictes de desordres públics, danys amb incendi i atemptat contra agents de l'autoritat, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.
Els avalots van incloure 28 barricades i fins a 22 incendis que els Bombers de Barcelona van haver de sufocar i es van saldar amb 30 agents dels Mossos ferits lleus.