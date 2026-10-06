Publicat 06/10/2026 17:26

11 detinguts pels aldarulls després de la manifestació de l'habitatge a Barcelona queden en llibertat

Aldarulls després de la manifestació per l'habitatge de dilluns
LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -

Onze dels 13 detinguts durant els aldarulls ocorreguts després de la manifestació per l'habitatge de dilluns a Barcelona han passat aquest dimarts a disposició judicial i han quedat en llibertat a disposició dels jutjats sempre que siguin requerits.

Els procediments estan oberts per delictes de desordres públics, danys amb incendi i atemptat contra agents de l'autoritat, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.

Els avalots van incloure 28 barricades i fins a 22 incendis que els Bombers de Barcelona van haver de sufocar i es van saldar amb 30 agents dels Mossos ferits lleus.

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