11 detinguts el cap de setmana en dos dispositius policials a Ciutat Vella a Barcelona

BARCELONA, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut a 11 persones i han identificat a 157 en 2 dispositius junt amb la Guàrdia Urbana de Barcelona en l'àmbit de l'oci nocturn el cap de setmana en el districte de Ciutat Vella.

Fonts policials han explicat a Europa Press que les detencions es van produir en dos dispositius específics per lluitar contra les violències sexuals i prevenir robatoris al carrer: el primer, la nit del divendres al dissabte, es va saldar amb 72 identificats i 5 detinguts, i el del dissabte al diumenge va tenir 85 identificats i 6 detinguts.

3 dels 11 van ser detinguts per requeriments policials, 1 per un requeriment judicial, 2 com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, 2 per furts, 2 per robatoris amb violència i 1 per desobediència greu, informa la policia en el seu perfil de la xarxa social X.