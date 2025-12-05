101.000 cotxes surten de l'àrea de Barcelona fins les 18 hores d'aquest divendres, un 22% del previst

BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
Un total de 101.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 15.00 hores i les 18.00 hores d'aquest divendres, un 22% dels 460.000 que està previst que ho facin fins a les 15.00 hores del dissabte amb motiu del pont de desembre, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Aquest divendres, el director del SCT, Ramon Lamiel, ha assegurat que es preveu una "mobilitat estressada" amb motiu del pont de la Puríssima i que les vies que preocupen especialment són la C-16 i la C-17.
En un missatge en 'X' recollit per Europa Press, l'SCT afegeix que es tracta de la "primera gran operació de mobilitat de l'hivern" i que s'esperen nombrosos desplaçaments cap a l'interior i el nord de Catalunya, especialment cap a zones de muntanya i estacions d'esquí.
També es preveuen desplaçaments curts cap a centres comercials i poblacions amb fires tradicionals, com Espinelves (Girona) i Vic (Barcelona).
Des del SCT adverteixen que es poden produir retencions en l'AP-7, l'A-2, la C-14, la N-145 i la N-260, a més de la C-16 i la C-17.