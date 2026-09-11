100 evacuats de matinada a Blanes (Girona) en explotar una bombona de butà sense ferits greus

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
GIRONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
Unes 100 persones van ser desallotjades preventivament aquest divendres de matinada d'un edifici a Blanes (Girona), per un incendi en explotar una bombona de butà que no va causar ferits greus, informa l'Ajuntament en un comunicat.
Es va atendre dues persones per ferides lleus en un edifici del barri d'Els Pins poc després de les 5 de la matinada, quan va sorgir l'incendi en el segon pis d'un bloc de 10 plantes, on no hi havia cap inquilí en l'habitatge afectat ni en la planta superior.
Gairebé tots els veïns han pogut tornar sobre les 7.30 després del succés, en què van intervenir la Policia Local, Bombers de la Generalitat, el SEM i els Mossos d'Esquadra.