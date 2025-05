10 quilòmetres de cues a la ronda Litoral i a la ronda de Dalt (Barcelona)

BARCELONA 7 maig (EUROPA PRESS) -

La ronda Litoral en sentit sud i la ronda de Dalt en sentit nord de Barcelona acumulen, respectivament, 10 quilòmetres de cues aquest dimecres al matí.

També es detecta densitat de tràfic a dos trams de l'AP-7: entre Barberà del Vallès i Sant Cugat del Vallès (Barcelona) hi ha 9 quilòmetres de retencions, i entre Barberà i Mollet del Vallès (Barcelona) n'hi ha 7 quilòmetres.

A més, a la C-14 a Alcover (Tarragona) s'ha produït una col·lisió per encalç entre un camió articulat i dos turismes, i com a conseqüència s'ha tallat un carril --també hi ha un carril tallat a la C-31 entre Badalona i Montgat i a la mateixa via a Sant Adrià de Besós (Barcelona).