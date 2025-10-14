10 mossos ferits lleus després de perseguir un conductor drogat entre Lloret i Salt

GIRONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
10 agents dels Mossos d'Esquadra han resultat ferits lleus després de perseguir un conductor drogat de 29 anys que s'ha saltat dos controls policials a Lloret de Mar i a Salt (Girona) aquest dilluns cap a les 3.30 hores, han confirmat fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Caso', el vehicle s'ha saltat un primer control a la C-63 a Lloret de Mar (Girona) i els agents han començat a empaitar el vehicle, fet pel qual han muntat un segon control policial a Salt (Girona), que el conductor també ha esquivat fins que els agents l'han pogut aturar poc després.
Arran del succés, 10 agents han resultat ferits lleus i 5 vehicles policials han quedat malmesos.
El conductor ha donat positiu en tetrahidrocannabinol (THC), el principal compost psicoactiu del cànnabis, i també en cocaïna.
Se l'acusa d'un delicte de conducció temerària, atemptat contra l'autoritat i desobediència.