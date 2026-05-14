10 dotacions dels Bombers treballen en un incendi a Riba-roja d'Ebre (Tarragona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
10 dotacions dels Bombers treballen en un incendi en una zona de canyes propera al riu a Riba-roja d'Ebre (Tarragona) des d'aquest dijous a les 6.08 hores.
El foc no ha fet focus secundaris, no ha saltat la carretera TV-7411 (via que s'ha tallat pel succés) ni ha afectat a la via del tren, han informat els Bombers en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
L'incendi es troba "molt a prop" de la localització d'un altre incendi de vegetació que aquest dimecres sobre les 20 hores també va afectar a la TV-7411.