10 dotacions dels Bombers treballen en un incendi forestal a Paüls

TARRAGONA 26 març (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat tenen activades 10 dotacions, entre les quals un helicòpter bombarder, per mirar de controlar un incendi forestal que s'ha originat a Paüls (Tarragona) aquest dijous cap a les 11 hores, informen en un missatge a X recollit per Europa Press.
Les dotacions treballen als dos flancs de l'incendi i el fort vent que bufa a la zona pot dificultar les tasques d'extinció.
D'altra banda, també s'han activat les Agrupacions de Defensa Forestal de Paüls i els Mossos d'Esquadra, que controlen els accessos a la zona de l'incendi.