10 dotacions dels Bombers treballen en un incendi d'indústria a Masquefa (Barcelona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dilluns cap a les 17 hores en un incendi d'indústria a Masquefa (Barcelona), pel qual s'han mobilitzat 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri.
L'avís al 112 s'ha produït a les 16.22 i s'han cremat palets de fusta al pati de l'empresa, informen els Bombers en un missatge a X recollit per Europa Press.
El foc també ha afectat massa de vegetació a la zona, tot i que els efectius l'han aconseguit confinar.