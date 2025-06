10 detinguts per delictes de drogues i robatoris en el festival de música OFFSónar de Barcelona

BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut 10 persones per presumptes delictes de tràfic de droga, robatori amb violència i furt en dos dispositius de l'OFFSónar de Barcelona, que se celebra en paral·lel al festival de música Sónar.

En concret, han detingut 5 persones per tràfic de drogues, 4 per furts i 1 per robatori amb violència, ha informat la policia catalana en un missatge a X recollit per Europa Press.

Han afegit que s'han recuperat 2 cadenes d'or sostretes i 15 telèfons mòbils, a més de denunciar 61 persones per tinència de drogues.