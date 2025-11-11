10 detinguts en l'operatiu policial contra els narcopisos a Barcelona d'aquest dilluns

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut 10 persones durant l'operatiu policial que es va dur a terme dilluns a diversos punts de Barcelona, amb l'objectiu de desarticular narcopisos i punts de venda de drogues a la ciutat.
Segons ha avançat el diari 'Ara' i confirmen fonts coneixedores a Europa Press, de moment s'han efectuat aquestes detencions, però el cas està sota secret d'actuacions i no hi ha més informació.
L'operatiu va començar dilluns cap a les 12.00 hores a diversos punts dels districtes de l'Eixample, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc de Barcelona, on es van dur a terme entrades i escorcolls a 10 punts de venda actius i també a 3 domicilis i 2 locals.
La investigació va arrencar el gener d'aquest any i es va poder desenvolupar gràcies a la "col·laboració ciutadana", que va ajudar a informar sobre els moviments d'aquests narcopisos i de les persones que hi consumien.
En total, hi han participat més de 200 agents de l'Àrea regional de recursos operatius (Arro), la Unitat Canina i de Drons, la Unitat Guilles (Grup regional de motos), a més de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC).