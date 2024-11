10 detinguts d'un grup criminal de Barcelona dedicat al tràfic de drogues internacional

Durant la investigació es va intervenir gran quantitat de marihuana i una arma AK-47, entre d'altres

BARCELONA, 18 nov. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha detingut 10 persones d'un presumpte grup criminal d'"elevada perillositat" establert a la província de Barcelona que es dedicava al tràfic de drogues internacional.

En un comunicat aquest dilluns, han explicat que la investigació va començar el juny del 2024 i va acabar el 24 d'octubre d'aquest any amb la detenció dels membres i el desmantellament d'una "complexa infraestructura de producció i tràfic de drogues" a Igualada, Òdena, Jorba i Mediona (Barcelona).

La investigació va arrencar quan l'Equip de Delinqüència Organitzada i Antidroga de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil va tenir coneixement d'un grup vinculat a la producció i distribució de marihuana "a gran escala".

Aquest grup presumptament feia servir naus industrials condicionades per al cultiu 'indoor' a zones rurals de difícil accés, la qual cosa dificultava les tasques de vigilància dels agents.

El juliol del 2024, els agents van detectar un carregament ocult en un camió amb destinació a Itàlia, que va ser interceptat a la Jonquera (Girona) i on van trobar 296 quilos de marihuana envasada al buit; 263 quilos d'haixix, i una arma de guerra AK-47 --entre d'altres-- i van detenir els dos conductors del camió.

EMPRESES 'PANTALLA'

Els investigadors van detectar que hi havia diverses empreses que operaven per "donar cobertura i logística" al tràfic de drogues, i que una d'aquestes empreses, localitzada a Igualada i que es dedicava al comerç de productes relacionats amb el cànnabis, servia com a 'pantalla' per facilitar el transport i la distribució de la droga.

L'octubre d'aquest any, la Guàrdia Civil va escorcollar 8 habitatges i naus industrials, i va desmantellar dues plantacions 'indoor' amb sofisticats sistemes de ventilació, il·luminació i fertilització per mantenir el creixement intensiu de les plantes de marihuana.

Es van intervenir 992 plantes de marihuana, 1.251 esqueixos i 736 grams d'haixix llestos per a la distribució, a més de diners en efectiu i diverses armes com Taser; defenses extensibles, i munició de revòlver i escopeta.