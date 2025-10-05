10 detinguts i 19 mossos ferits en la manifestació per Gaza a Barcelona del dissabte a la tarda

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
10 persones van ser detingudes i 19 agents de Mossos d'Esquadra van resultar ferits lleus aquest dissabte a la tarda després dels atacs a diversos locals de marques internacionals a l'entorn de la plaça de Catalunya de Barcelona, on els Mossos d'Esquadra van realitzar càrregues policials per dispersar als manifestants, confirmen fonts policials a Europa Press.
Durant la tarda un grup de manifestants va llançar rajoles del paviment en obres de la Rambla i tanques contra la façana del supermercat Carrefour.
També van patir atacs el Starbucks de Via Laietana, amb els cristalls i el rètol trencats i diversos locals de McDonalds i Burger King, a més del Zara de plaça Catalunya, on es van produir destrosses i pintades.
Furgonetes dels Mossos d'Esquadra van donar voltes per la plaça Catalunya per dispersar a la resta de manifestants de la marxa i sobre les 21 hores s'havien dissolt els últims activistes.
Segons l'Ajuntament de Barcelona, unes 2.000 persones van participar en la marxa del dissabte a la tarda que va començar sobre les 17 hores a l'Arc de Triomf per desembocar a la plaça després de passar per la Rambla.