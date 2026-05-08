10 denúncies a Vitòria i Barcelona per suposat abús sexual a menors en un viatge d'estudis

VITÒRIA 8 maig (EUROPA PRESS) -
Les denúncies per suposats abusos sexuals a unes menors que viatjaven en un creuer amb motiu d'un viatge de final de curs organitzat per un centre d'Àlaba ja s'enfilen a deu, segons han confirmat a Europa Press fonts de la Guàrdia Civil.
Dues de les denúncies es van presentar dimecres a dependències de l'Ertzaintza a Vitòria-Gasteiz i les altres vuit a Barcelona, on va atracar el creuer on viatjaven les denunciants, totes elles joves d'entre 15 i 16 anys.
Les mateixes fonts han assegurat que investiguen la possibilitat que s'hagués subministrat a les menors alguna substància per fer-los els tocaments que denuncien, tot i que encara no s'ha constatat aquest extrem.
L'Ertzaintza ha recollit dues denúncies pel suposat subministrament de substàncies estupefaents a estudiants durant el viatge d'estudis d'un centre escolar de Dura (Àlaba).
Els fets s'haurien produït durant un creuer pel Mediterrani en el qual va participar la Ikastola Ikasbidea de Dura. Alguns dels estudiants van comunicar que una parella jove amb la qual havien mantingut contacte podria haver abocat substàncies a les begudes.
La Guàrdia Civil de Barcelona, en funcions de policia judicial, s'ha fet càrrec de la investigació per suposats abusos sexuals i serà un jutjat de la capital catalana el que intenvindrà en l'assumpte.