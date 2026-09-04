10 afectats, un d'ells crític, per l'emissió de diòxid de carboni en un vaixell a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
Deu operaris han resultat afectats, un d'ells en estat crític i un altre greu, per una intoxicació amb diòxid de carboni a la bodega d'un vaixell atracat al moll d'inflamables del Port de Barcelona, ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un missatge a X recollit per Europa Press aquest divendres.
Segons ha explicat el Port de Barcelona, els fets s'han produït cap a la mitjanit d'aquest divendres, quan s'ha informat d'un accident laboral en un vaixell, l'Ocean Euphrosine, que havia descarregat olis vegetals i operava al Moll de l'Energia.
Fins al lloc s'hi han desplaçat 9 dotacions dels Bombers de Barcelona, efectius de la Guàrdia Civil, de la Policia Portuària i del SEM, que ha atès un total de 19 persones.
El ferit crític ha estat traslladat a l'Hospital Clínic de Barcelona, el greu i 4 menys greus a l'Hospital Moisès Broggi, a Sant Joan Despí (Barcelona), i s'ha donat l'alta a 4 persones en estat lleu al lloc dels fets, on també hi havia 9 persones que han resultat il·leses.
La Guàrdia Civil i Capitania Marítima estan investigant les causes dels fets.