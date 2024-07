El 061 recupera la normalitat després de la incidència informàtica

BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El telèfon 061 Salut Respon de Catalunya ha recuperat la normalitat després de la caiguda informàtica del matí d'aquest divendres a conseqüència de la incidència que ha patit Microsoft per un problema en l'actualització de l'empresa de seguretat informàtica Crowdstrike i que ha afectat a nivell global.

En una anotació d''X' recollida per Europa Press, la Conselleria de Salut ha assegurat que el 061 ha recuperat "totalment la normalitat i ja pot atendre tot tipus de consultes de salut".

També ha assenyalat que s'han reprès els tractaments de radioteràpia de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i el Consorci Sanitari de Terrassa, afectats per la incidència, i que "recuperaran la seva activitat completa majoritàriament avui mateix".

La caiguda global també ha tingut afectacions en el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), l'Institut Guttmann, l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i de Sant Boi, l'Hospital General de Granollers i el Banc de Sang i Teixit.

En declaracions als periodistes, el conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, ha subratllat que "per sort" no hi ha hagut afectació assistencial, i que aquesta tarda les afectacions als hospitals estaran solucionades.