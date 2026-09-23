El 061 atén 25.000 videotrucades en llengua de signes en prop de 5 anys

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
El telèfon 061 Salut Respon ha atès 25.000 videotrucades en llengua de signes des que es va posar en marxa el març del 2021, informa la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat d'aquest divendres.
La demanda s'ha anat incrementant al llarg dels anys fins a arribar a les gairebé 7.000 videotrucades ateses en llengua de signes el 2025, un 14% més que el 2024.
La majoria de consultes ateses han estat administratives, relacionades amb tràmits o informacions sobre el sistema de salut, mentre que un 4% han estat d'àmbit sanitari.
Per perfil, les dones representen un 58% dels alertants, i els homes un 42%; per edats, les persones que més consulten a través de videotrucades corresponen a la franja d'entre 40 i 49 anys.
Per regions sanitàries, la majoria de consultes provenen de Barcelona Metropolitana Nord (35%), seguida de Barcelona Ciutat (24%) i Barcelona Metropolitana Sud (12%).