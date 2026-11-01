La Zurich Marató Barcelona esgota els seus dorsals i arriba als 37.000 participants

BARCELONA, 1 nov. (EUROPA PRESS) -
La Zurich Marató Barcelona ha esgotat tots els seus dorsals fins a arribar a una "xifra històrica" de 37.000 participants 4 mesos i mig abans de la celebració de la prova, el 14 de març de 2027.
La carrera va arribar als 27.000 participants el 2025 i als 32.000 el 2026, edicions en què els dorsals van trigar 2 mesos més a esgotar-se que en la de 2027, ha informat aquest diumenge l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.
ESTRANGERS
El 65% dels participants de la propera edició són estrangers, de 107 països diferents.
França és el país que aporta més corredors (gairebé 8.000), per davant del Regne Unit (uns 5.000), Alemanya, Itàlia i Països Baixos (uns 1.000 participants cadascun).
SEXE I EDAT
Pel que fa al sexe, la participació manté la dinàmica de les dues últimes edicions, amb un 74% de participació masculina i un 26% de femenina, que "continua creixent de forma sostinguda".
Per edats, la franja més representada és la de 25 a 34 anys, amb més de 12.000 participants (el 37% del total), mentre que les persones menors de 35 anys representen gairebé la meitat de les inscripcions (47%).