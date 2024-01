Xavi: "El Reial Madrid és més fort quan el Barça està fort"

MADRID, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha assegurat que la final de la Supercopa d'Espanya contra el Reial Madrid és l'"escenari ideal" perquè els seus futbolistes es reivindiquin, i creu que el conjunt blanc sempre té "gana" i és "més fort quan el Barça està fort".

"Tinc la sensació que el Madrid és més fort quan el Barça és més fort. Des que estic al càrrec, si hem aconseguit algun títol hem hagut de passar pel Reial Madrid. L'any passat en la final; els vam haver de guanyar l'any passat a LaLiga perquè, si no, es posaven a sis punts; ens van eliminar a la Copa. Ells reaccionen quan veuen un Barça fort. Està molt igualat tot, quant a títols també. L'any passat vam aconseguir dos títols i aquest any ens estem disputant aquest títol contra ells. Ells són més forts quan el Barça està fort", ha declarat en la roda de premsa prèvia.

A més, va afirmar que l'equip està "molt motivat i molt il·lusionat" amb la possibilitat d'alçar un títol. "És l'escenari ideal per a un futbolista, jugar una final de Supercopa contra el Madrid en un Clàssic. Millor escenari, impossible. Intentarem fer un gran partit; tenim l'exemple de la temporada passada, que és el partit ideal que hem d'intentar fer: dominar el partit, imposar la nostra personalitat i el nostre model de joc i dominar la pilota", ha apuntat.

"Hi arribem un pèl menys en forma que el Reial Madrid, és la realitat i cal ser honestos, però quan comenci a rodar la pilota no hi ha favorit. Mai no pots preveure què passarà en un Clàssic, i menys en una final. Som on volíem, en la final del primer títol dels quatre pels quals lluitem aquesta temporada. Estem en un moment ideal per aconseguir un títol", ha continuat.

També ha respost a la pregunta de si li agradaria guanyar la Supercopa tot i que l'equip no s'ho mereixés. "Quan ha guanyat el Barça sense merèixer-s'ho? Ens ha passat a l'inrevés moltes vegades, que no hem guanyat quan ens ho hem merescut. Potser aquest any al Reale Arena, ens passa un partit de cada 200, però al contrari no ens sol passar", ha indicat.

"Aquest any hem jugat molt bé contra el Sevilla, contra l'Athletic, contra el mateix Reial Madrid fins i tot perdent, contra el Girona... Hem jugat molt bé a futbol aquest any, et diria que millor que la temporada passada, però una cosa és el que analitzeu vosaltres i una altra cosa és el que analitzo jo. És el moment de repetir aquests partits, dominar i tenir personalitat", ha prosseguit.

Sobre el fet que el Reial Madrid arribi a la final després de jugar una pròrroga contra l'Atlètic de Madrid, el preparador català creu que "no té gaire importància". "Ells van tenir una pròrroga i van acabar fatigats; nosaltres, no. L'any passat estàvem igual, vam jugar després contra el Betis, vam jugar pròrroga i ens va sortir el millor partit dels dos últims anys. No crec que sigui una excusa", ha exposat.

En aquest sentit, ha recordat la final de l'any passat. "El partit de l'any passat el vam veure potser un parell o tres vegades per millorar, perquè no tot va ser perfecte. Va ser un grandíssim partit, però aquest any canvia: canvien els futbolistes, el Madrid ha canviat de sistema, juguen sense un '9' fix, ataquen espais, juguen pràcticament amb quatre migcampistes...", ha manifestat.

D'altra banda, Xavi considera que no es juga res més enllà d'"un títol". "Sincerament, arribo molt més esplaiat que l'any passat. Hem guanyat, hem demostrat que aquest projecte és guanyador, es van guanyar dos títols i aquest any arribo amb més tranquil·litat, amb més pòsit. El Madrid sempre té gana, mai he vist un Reial Madrid sense gana; recordo que el millor Barça de la història va haver d'anar al Bernabéu a guanyar 2-6, perquè si no se'ns posaven a un punt. El Madrid millora quan veu un Barça fort, i ara l'està veient, quan converses amb Ancelotti te n'adones. M'extramotiva el Madrid i la final de la Supercopa i ho donarem tot per aixecar aquest títol", ha advertit.

A més, ha assegurat que el fet de jugar amb quatre migcampistes "no depèn de si juga Pedri". "La idea la tinc claríssima, la identitat ha de ser la nostra: ADN Barça, treure la pilota al Madrid, dominar... Si juguem amb cinc, quatre o tres migcampistes, la idea no canvia. Es tracta de fixar l'oponent, de superioritats numèriques, de triangulacions... Un ADN que fa 30 anys ens va inculcar Johan Cruyff. L'any passat vam estar molt orgullosos del Barça que vam veure en la final de la Supercopa i aquest és el camí que busquem. La nostra idea és ser fidels al cruyffisme", ha afirmat.

Tampoc no ha revelat qui acompanyarà Robert Lewandowski a dalt. "Imagino que Raphinha estarà en el partit de Champions. Tinc bastant clars la idea i els noms. No canviarà. Cal imposar la nostra personalitat davant el Reial Madrid, res més. Tant de bo ens surti un partit semblat al de la temporada passada", ha dit, sense informar de si repetirà amb Ronald Araujo per aturar Vinícius. "No puc donar pistes perquè li faria un favor a Ancelotti. Araujo, jugui on jugui, és una garantia a nivell defensiu. I com ha millorat amb pilota en els últims anys, com divideix, com fixa. Ha millorat molt des que estem al càrrec", ha declarat.

D'altra banda, ha lloat el seu homòleg a la banqueta blanca, Carlo Ancelotti. "Jo segur que no l'he infravalorat, tot el contrari, em sembla un dels millors entrenadors del món i de la història, té el seu palmarès. Ha triomfat en tots els països on ha entrenat i ha deixat petjada. No veuràs pràcticament ningú parlant malament d'Ancelotti. Em sembla un cavaller, hi tinc un tracte cordial i li tinc un respecte extraordinari. Similituds? No ho sé. Potser que érem migcampistes i vèiem el futbol de la mateixa manera, però les idees i les metodologies són diferents", ha expressat.

Finalment, Xavi ha assenyalat que no se centraran exclusivament a frenar Jude Bellingham. "No ens centrem en un jugador, si no, ens tornaríem bojos. Tots tenen un nivell extraordinari: Vinícius, Rodrygo, Bellingham, Modric, Tchouaméni... De Bellingham destacaria la seva arribada, la capacitat física i tècnica, és un futbolista extraordinari i està marcant diferències amb aquestes arribades des de segona línia", ha conclòs.