Xavi Pascual torna al Barça i signa com a entrenador fins al 2028

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
L'entrenador Xavi Pascual dirigirà el Barça fins a finals de la temporada 2027/28 després de confirmar-se aquest dijous que serà el substitut de Joan Peñarroya, per la qual cosa el tècnic de Gavà torna a 'casa', després del seu pas pel Zenit de Sant Petersburg, en un Palau Blaugrana on encetarà una segona etapa com a primer entrenador amb la intenció de reprendre el camí d'èxits que va viure en el passat.
"Xavi Pascual és el nou entrenador del Barça de bàsquet fins al juny del 2028. A falta de la corresponent signatura, el FC Barcelona i Pascual han arribat a un principi d'acord per a la incorporació del tècnic de Gavà com a nou entrenador", ha anunciat el club en un comunicat.
Pascual s'incorporarà a la disciplina de l'equip a partir del pròxim dilluns 17 de novembre, un cop l'equip hagi jugat aquest divendres i diumenge al Palau Blaugrana davant la Virtus i el Baskonia, partits en els quals continuarà al càrrec de l'equip Òscar Orellana, exajudant de Joan Peñarroya que ja va dirigir l'equip en el triomf de l'Euroliga a Múnic.
"En aquesta operació ha estat clau la bona sintonia entre Joan Laporta i Josep Cubells amb el mateix Xavi Pascual. Tots tres han manifestat satisfacció per arribar a un acord amb celeritat en un moment de complexitat econòmica del club", assegura el comunicat de l'entitat.