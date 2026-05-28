Xavi Pascual: "No hi ha guerra amb el Barça; me'n vaig perquè pateixo molt"

"Abans que sigui un problema i prenguem mal, m'estimo més fer un pas enrere"
BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -
L'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, ha assegurat aquest dijous que deixarà el club a final de temporada perquè "pateix molt" en el càrrec i amb cada derrota i no es veu amb forces de liderar el nou projecte esportiu per un "desgast" que és el motiu pel qual executarà la clàusula de sortida inclosa en el seu contracte, vigent fins al 2028, en una decisió "extremadament difícil" però també "molt madura".
"No me'n vaig per diners ni per cap problema amb el club. Me'n vaig perquè no tinc el que es necessita per guanyar. Pateixo cada dia. Les derrotes no em permeten ser persona i aquí pateixo tres vegades més", ha confessat Pascual en una compareixença convocada per iniciativa pròpia al Palau Blaugrana, acompanyat a primera fila per membres de l'estructura esportiva i directiva del club.
El tècnic ha volgut deixar clar des del principi no hi ha "cap guerra" entre ell i el Barça i que tant el seu "barcelonisme" com el seu "laportisme" continuen "intactes". "La meva relació amb el club és extraordinària. Amb en Juan Carlos i en Mario Bruno hem treballat des del primer dia a la mateixa pàgina i no hi ha hagut ni un sol problema amb la direcció esportiva", ha afirmat.
Pascual ha explicat que la decisió es va començar a gestar pel "desgast" acumulat des del seu retorn al club, després d'haver treballat en estructures esportives diferents en què el bàsquet era "l'únic esport" de l'entitat. "No soc la mateixa persona que se'n va anar el 2016. Des d'aleshores he viscut moltes coses i m'he acostumat a una altra manera de treballar. Tot això m'ha anat desgastant amb el temps", ha explicat.
L'entrenador ha reconegut a més que ja va tenir dubtes importants abans d'acceptar tornar al Barça el novembre del 2025, convençut finalment per Joan Laporta i Juan Carlos Navarro. "Jo ho vaig passar molt malament entre 2014 i 2016 i em vaig prometre que no volia tornar a patir així mai més. Per això vam posar una clàusula de sortida en el contracte. Tenia por de tornar", ha admès.
Pascual ha admès que continuar podria acabar deteriorant la seva relació amb l'entorn i amb el propi club. "Tinc una manera de pensar que m'ha fet desgastar moltíssim i ha arribat un punt en el qual sento que no soc la persona més adequada per liderar el que vindrà, que és molt bonic, perquè prendríem mal. Perquè soc com soc i m'acabaria barallant amb tothom. Necessito les coses immediatament", ha reconegut.
"Aquesta secció funciona d'una manera i jo soc d'una altra. Abans que sigui un problema m'estimo més fer un pas enrere, perquè el que ve és bo, millor del que teníem. En un exercici de sinceritat aquesta sacsejada anirà molt bé i el que vingui serà molt positiu", ha afegit.
Malgrat anunciar el seu adeu, Pascual ha demanat unitat per afrontar el tram final de temporada i ha assegurat que la plantilla i el cos tècnic estan "a la mateixa pàgina" per intentar tancar el curs amb èxit en els desempats. "Volem fer aquest últim ball junts i acabar amb victòries. Els pròxims anys seran anys molt a prop de l'èxit i seré molt feliç si això passa", ha conclòs.