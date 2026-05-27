Xavi Pascual deixarà el Barça a final de temporada

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
L'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, deixarà el club blaugrana al final d'aquesta temporada després de comunicar a l'entitat que farà efectiva la clàusula de rescissió inclosa en el contracte que el vinculava a l'equip fins al 2028.
"El FC Barcelona informa que l'entrenador Xavi Pascual i Vives ha comunicat al club que farà efectiva, al final d'aquesta temporada, la clàusula de rescissió present en el contracte que el vinculava amb el club fins al 2028", ha anunciat el club en un comunicat.
Així ho ha confirmat aquest dimecres l'entitat, que ha detallat que el final de la segona etapa del tècnic de Gavà al capdavant de la banqueta blaugrana, iniciada el passat 17 de novembre del 2025 en un moment "complicat a nivell esportiu", s'acaba abans del previst.
El club català ha agraït a Pascual "la feina feta durant aquests mesos" i li ha desitjat "molta sort en el futur", alhora que ha assenyalat que totes les parts ara estan centrades en "l'objectiu comú d'acabar la temporada amb el títol de la Lliga ACB".