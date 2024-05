Xavi: "M'haurien agradat altres circumstàncies, tenia il·lusió per continuar"

MADRID, 25 maig (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha assegurat que se n'anirà del club "amb la consciència tranquil·la" i content per haver dirigit l'equip de la seva "vida", després d'"acceptar" les raons que li ha donat el president Joan Laporta, i s'ha mostrat "a la disposició del que necessiti el Barça" i disposat a tornar en el cas que així li ho sol·licitin.

"Estic bé, han estat dies complicats. Estic amb la consciència tranquil·la, orgullós i content; són dos anys i mig en el càrrec d'entrenador del Barça, no ha estat fàcil, sabíem que seria una època difícil quan vam venir. Crec que podem estar orgullosos de la feina feta. No ha estat una etapa fàcil per la situació en què viu el club actualment", ha declarat en una roda de premsa.

En aquest sentit, ha insistit que té "la consciència tranquil·la" per haver-ho "donat tot". "S'ha fet una bona feina malgrat que aquest any no hem assolit els objectius principals, que eren títols. Quan mires enrere veus que hem aconseguit dos títols, èxits en molts partits importants... L'experiència ha estat espectacular, l'aprenentatge 'tremendo' i, per tant, només puc estar satisfet i agraït al club per l'oportunitat. Intentarem acabar de la millor manera possible, jugant bé a futbol i gaudint de l'últim partit com a entrenador del Barça. Ha estat un honor i un plaer", ha afirmat.

A més, l'encara preparador blaugrana ha relatat com es va assabentar que no continuaria en el club la temporada que ve. "El president em va transmetre les seves raons de per què el club necessita un canvi de rumb, d'entrenador. A mi no em queda res més que acceptar-ho, perquè ell és el que decideix totes les coses del club. Jo soc un home de club, sempre estaré a la disposició del que necessiti el Barça", ha apuntat.

"Ens hem donat la mà i una abraçada, ens hem desitjat sort. Des d'ara seré un aficionat més, aniré a Montjuïc i al nou Camp Nou amb la meva família. Li desitjo el millor al president, al director esportiu i, sobretot, als jugadors, que són els que realment han d'estar molt bé perquè això funcioni", ha continuat.

El tècnic català, que ha garantit que "no hi haurà cap problema" amb la resolució del seu contracte, no ha volgut, malgrat tot, parlar de les raons de Joan Laporta per prescindir ara com ara dels seus serveis. "És una pregunta que han de contestar ells, són les seves raons, no les meves. No em queda una altra que acceptar-les i respectar-les", ha indicat.

"Ells han decidit això pensant en el club, perquè creuen que necessita un canvi de rumb. Només puc acceptar-ho i respectar-ho i desitjar-li el millor. Fins avui, continuava motivat, il·lusionat, amb l'ambició intacta i creia molt en aquesta plantilla, evidentment canviant algunes coses, però no ha pogut ser", ha prosseguit.

També ha explicat que se'n va "agraït al president i al director esportiu". "No he tingut cap problema amb els dirigents, tot el contrari: soc un home de consens, d'equip i de club per sobre de tot. M'he adaptat a totes les circumstàncies molt adverses que tenim en aquest moment en el club i no he tingut problemes. El president em va donar ahir (divendres) els seus motius i no em queda una altra que acceptar-ho perquè ell és qui pren les decisions", ha insistit.

D'altra banda, Xavi no ha volgut mostrar la seva opinió respecte a la decisió del club. "Ells saben la meva opinió, he estat molt clar des del primer dia. No és bo que jo opini públicament de si ha estat bé o dolent. No m'aporta res. Me'n vaig agraït al club i al president, que m'ha donat l'oportunitat d'estar en el club que vull", ha declarat.

"He hagut de prendre decisions molt importants, no em penedeixo de res. He estat honest i sincer amb els futbolistes i amb els dirigents. He donat el màxim de mi, hem treballat amb molt honor i molt amor a aquest club. Més que decisions personals, sobretot les esportives: a nivell tàctic, situacions en les quals ens hem equivocat. Hem anat madurant i ha estat un aprenentatge per al futur", ha exposat.

Sobre el vicepresident esportiu del club, Rafa Yuste, ha assegurat que Rafa ha estat "un home molt especial" que els ha transmès "confiança fins l'últim moment". "Ells han pres la decisió, sobretot el president, de comunicar-me que el club necessitava un canvi. Amb Rafa, agraït, igual que amb el president, amb Deco i amb totes les persones amb les quals hem treballat per l'oportunitat d'estar en el club de la meva vida", ha subratllat.

També ha relatat com ha comunicat que se n'anava a la plantilla. "Els he explicat la realitat i els motius del president i el que ha acabat desencadenant la meva destitució. Sempre intento ser molt honest i molt honrat amb els futbolistes i han de saber la realitat del que ha passat. Ha anat bé. La reacció dels futbolistes ha estat espectacular, a nivell públic i privat es pot veure amb el seu suport a l''staff'. Amb això em quedo per sobre de tot", ha manifestat.

En un altre ordre de coses, Xavi no ha volgut entrar a valorar, com va fer Quique Sánchez Flores divendres, en com acomiada el FC Barcelona les seves llegendes. "No és una pregunta per a mi, és una pregunta per al president, per al director esportiu... M'haurien agradat altres circumstàncies, estava amb la il·lusió de continuar i creia moltíssim en aquest projecte. Ahir (divendres) em comuniquen el contrari i no em queda una altra que acceptar-ho", ha indicat.

Sobre un possible retorn al Barça en el futur, ha estat molt clar. "Sí, per què no? M'agradaria, és el club de la meva vida. Hem guanyat, hem perdut, hem passat una muntanya russa d'emocions, però m'encanta treballar per al Barça. No em tanco la porta, tot el contrari, tant de bo s'acabi donant la possibilitat de poder tornar. No t'ho imagines mai, però pot passar, som professionals. Són decisions que pren el club i no em queda més que respectar-ho i intentar-ho entendre", ha manifestat.

"No ho he pensat. Ara mateix necessitem un descans i ja valorarem les circumstàncies que es donin. Volem el millor per a aquest club i tant de bo es doni l'oportunitat de tornar a treballar per i per al club de les nostres vides", ha afegit.

Així, tot apunta que Xavi es prendrà un any sabàtic. "Ja vaig dir que si no continuava, preferia un descans, que crec que és necessari. A partir d'aquí, a escoltar i a veure què ens ofereix el futur. Un temps descansant, segur que ho necessitem", ha assenyalat.

Finalment, creu que les lesions no han estat clau per al rendiment de l'equip aquest any. "No hem tingut fortuna, però no crec que hagi estat el motiu principal. És clar que no ha ajudat no tenir certs futbolistes, però crec que ho hem tingut a les nostres mans i hem fallat. Això va de guanyar títols i partits. Cal fer autocrítica i millorar de cara al futur", ha conclòs.