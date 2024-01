Xavi Hernández: "Us vau alarmar, però és que esteu fent enquestes de si me n'haig d'anar o no"

MADRID, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha retret aquest dijous als periodistes que estan "fent enquestes" sobre si se n'ha d'anar o no de la banqueta blaugranaa, en resposta a les crítiques arran de l'eliminació culer en els quarts de final de la Copa del Rei a causa de la derrota, per 4-2 i en la pròrroga, contra l'Athletic Club.

"Ho torno a dir ara: si no estem al nivell de competitivitat a final de temporada, doncs el més normal és que me n'hagi d'anar. Però com tots els entrenadors. Quan ho vaig dir us vau alarmar, però és que esteu fent enquestes de si me n'haig d'anar o no", ha contestat Xavi a un periodista a la sala de premsa de l'Estadi San Mamés.

"Som a un club gran, és el Barça, sé on soc i m'exigiran títols o almenys competir-los. Avui hem competit, ho hem tingut, hem lluitat, hem treballat, ens hem buidat... però davant un molt bon equip", ha dit Xavi en al·lusió a la gran imatge de l'Athletic.

A més a més, el tècnic blaugrana ha confessat sentir-se "d'una banda decebut perquè perdem un títol en el qual teníem moltes esperances, sabent que no hem tingut sort en ser a San Mamés i a partit únic, en un escenari molt complicat".

"L'Athletic també s'ha merescut passar, però sento d'altra banda orgull perquè els jugadors joves ho estan fent molt bé. Hem competit, ho hem intentat, hem tingut el partit al final amb dues ocasions molt clares d'en Lamine i és una pena perquè hem tingut el partit aquí, crec que era un partit a cara o creu".

"Sento molt d'orgull especialment per la gent jove, crec que avui en Lamine ha fet un partidàs, l'Héctor ha estat especialment bé i en Cubarsí també amb molta personalitat", ha subratllat. "Podem estar orgullosos de com hem competit, de com hem lluitat fins al final, la pena és que estiguem decebuts pel resultat, ja que al final segurament ens valoraran molt pels resultats", ha avisat Xavi.

"Quan dic que estem en construcció és això: tenim una plantilla curta, molt jove, futbolistes que van sortint... I crec que és l'inici d'alguna cosa important, d'una generació important, estigui d'entrenador jo o no, però crec que el Barça té futur", ha conclòs.