Xavi Hernández, sobre Real Madrid TV: "Cada setmana condicionen, fins i tot ho veu un cec"

BARCELONA, 2 febr. (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha criticat que Real Madrid TV, el canal oficial del club blanc, "condicioni" els àrbitres "setmana rere setmana" ja que, a parer seu, es condiciona els col·legiats i s'adultera la competició.

"És setmana rere setmana que condicionen (els àrbitres). Fins i tot ho veu un cec. I no som ximples, estic amb el 'Cholo' Simeone. És clar que ho veiem, si ho veu tothom", ha apuntat en una roda de premsa respecte als vídeos del canal blanc sobre els arbitratges.

Xavi ha assegurat que el sorprèn que no es posi fi a aquesta pràctica. "No soc el president de la RFEF ni de LaLiga. Però em sorprèn que admetem això, com a esportista. I em sorprèn una barbaritat. Adultera la competició per complet", ha afegit.

Sobre el fet que Joan Laporta hagi assegurat aquest mateix divendres que considera un acte de "cinisme" l'actitud del Reial Madrid respecte al cas Negreira i també hagi carregat contra els vídeos de Real Madrid TV, Xavi ha pujat al carro del president.

"No m'agrada que Real Madrid TV pressioni els àrbitres. Els àrbitres van condicionats. El cas Negreira tampoc no ha ajudat, però amb això hem de competir. Comparteixo al cent per cent les paraules del president. És una realitat i no podem enganyar el barcelonista, és així", ha reiterat.