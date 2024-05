Xavi: "Només vull el millor per al club de la meva vida, sempre em tindrà a disposició"

BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -

L'encara entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha assegurat en una carta oberta aquest divendres a la tarda, hores després d'anunciar-se la seva sortida del club a final de temporada --després del partit de diumenge--, que se'n va "molt orgullós" per aquests dos anys i mig i buscant el millor per al club de la seva vida, per al qual assegura que sempre estarà "a disposició".

"Abans que jugador o entrenador soc barcelonista i només vull el millor per al club de la meva vida, que sempre em tindrà a la seva disposició", assegura Xavi en aquesta carta oberta publicada a través de les xarxes socials.

En la missiva confirma que diumenge tancarà la seva etapa a la banqueta del Barça. "Mai no és fàcil marxar del club de la teva vida, però ho faig molt orgullós, després de dos anys i mig al capdavant d'un vestidor que ha estat com una segona família", reconeix.

"Vull agrair el suport i l'afecte de l'afició, que sempre ha estat al meu costat i m'ha demostrat en tot moment la mateixa estima que en la meva etapa de futbolista. A partir de diumenge seré un culer més a la graderia, bé sigui ara a l'Estadi Olímpic o d'aquí a uns mesos al nou Camp Nou", apunta.

El de Terrassa assegura haver treballat amb un grup de jugadors "fantàstics" i amb un 'staff' "espectacular". "Gràcies a tots ells hem anat assolint els objectius plantejats, culminat el curs passat amb una Lliga i una Supercopa", ha recordat.

Però és conscient que aquesta segona temporada completa les coses no han sortit com volia. "Ens hi hem deixat la pell i hem ajudat a créixer una nova generació de joves futbolistes de la Masia que ens il·lusionen a tots els barcelonistes", destaca.

"Moltes gràcies a tots. A l'afició, als jugadors, a l''staff', als treballadors del club, al president, a la Junta Directiva, als directors esportius, als mitjans de comunicació i a tots amb els qui he compartit viatge al llarg d'aquestes dues temporades i mitja. Desitjo el millor al club que porto al cor. Visca el Barça", s'acomiada Xavi.