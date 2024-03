Xavi Hernández: "És el moment de somiar, no descartem res"

MADRID, 18 març (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha apuntat que l'equip està en el "millor moment de la temporada" i que, per tant, es poden permetre "somiar" amb títols després de vèncer (0-3) l'Atlètic de Madrid a LaLiga EA Sports.

"Lewandowski ha fet el millor partit amb el Barça. Hem fet un dels millors partits de la temporada o potser el millor. No descartem res, estem en el millor moment de la temporada en el moment decisiu", ha dit en la roda de premsa.

"Tots els jugadors donen el màxim i estan en el seu millor rendiment. Hem fet un partidàs tots i a nivell individual. Quant al futbol, estem millor en defensa, no perdem tantes pilotes, estem més solidaris. En atac ho estem entenent millor. Els donem unes pautes que estan sortint. Ara estem en el millor moment de la temporada, és el moment de somiar", ha afegit, sense descartar la lluita per la Lliga.

El tècnic d'un Barça a vuit punts del Reial Madrid i a la Champions a quarts de final contra el PSG ha insistit que poden "somiar". "Veig el nostre equip, no depenem de nosaltres i l'avantatge de vuit punts són molts. Tenim un enfrontament directe amb ells i ho intentarem", ha dit.

D'altra banda, Xavi ha destacat el paper de Joao Félix i ha explicat que la baixa d'Andreas Christensen ha estat per una "tendinitis a l'Aquil·les". "Avui ha fet un partit molt bo, sobretot quan no hem tingut la pilota, com ha ajudat en compromís defensiu. Era un partit per a ell. Estem guanyant partits molt difícils, amb nois del juvenil però que estan preparats", ha afegit.

A més a més, el tècnic català, que ha estat expulsat poc abans del descans, ha apuntat que l'explicació que li ha donat el quart àrbitre ha estat que es devia als "gestos" que ha fet al col·legiat.