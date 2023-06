Xavi Hernández: "A en Messi li feia molta il·lusió venir al Barça, però no s'ha donat"

BARCELONA, 8 juny (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha assegurat que li feia il·lusió que Leo Messi tornés a ser jugador blaugrana i que era "el primer" que volia tornar, però les circumstàncies no s'han donat i, al final, el '10' recalarà a l'Inter de Miami de l'MLS dels Estats Units.

"La il·lusió amb en Leo s'ha generat perquè jo he parlat molt amb ell. Ens feia molta il·lusió a totes les parts. Primer a ell, després a mi i després al club. A tots, però les circumstàncies no s'han donat", ha apuntat el tècnic al canal de Jijantes FC a Twitch.

Així, ha assegurat sense exposar converses privades que la decisió l'ha presa Leo Messi. "Li feia molta il·lusió però les circumstàncies no han ajudat. No té més. Li desitjo el millor a Miami, és un amic, hem parlat molt i li desitjo el millor a ell i a la seva família", ha afirmat.

"És una decisió personal d'en Leo, i cal respectar-ho. És el millor jugador de la història. Estava convençut que aniríem bé amb en Leo aquí, però ja vaig dir que depenia d'ell. L'últim que vull és enganyar el culer, el barcelonista", ha aportat el tècnic.

A més a més, ha apuntat que ja va notar un canvi els últims dies. "Vaig notar que potser no ho veia tan clar. Moltes vegades ens falta empatia. Ser Leo Messi no ha de ser fàcil. Havia de ser el millor en tot. I diu 'no ho he passat bé aquests dos anys a París'", ha aportat.

També ha reconegut que necessitava treure's la pressió de sobre i anar a un entorn còmode per a la seva família. "Ho ha explicat molt bé ell. Vol reduir una mica el nivell de tensió i pressió, perquè aquí en tornar seria el '10' una altra vegada", ha apuntat el míster.