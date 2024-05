Xavi Hernández: "L'objectiu és incorporar i millorar o ens quedarem igual"

"La situació econòmica és complicada per competir amb els millors"

BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha reconegut que per a la temporada vinent l'objectiu és "incorporar gent i millorar" per no quedar-se igual que aquesta, si bé la situació econòmica del club no dona per "competir amb els millors" en el mercat de fitxatges.

"L'objectiu és canviar, incorporar gent i millorar. Si no, ens quedarem igual. Les coses que no han sortit bé cal millorar-les. Hem de veure com està la pel·lícula de la situació econòmica i del 'fair play' i a partir d'aquí veurem", ha manifestat en roda de premsa.

Xavi ha reiterat que el president, Joan Laporta, "sempre és positiu" i que Deco, el director esportiu, també. "Però la situació econòmica marca la planificació esportiva. I això ho sabeu tots. La situació és complicada, sobretot a nivell econòmic, per competir amb els millors. No té res a veure la situació actual amb la d'anys enrere, quan l'entrenador deia qui volia", ha lamentat.

"Hi ha altres clubs amb una situació molt millor que la nostra. El barcelonista ho ha d'entendre, jo així ho entenc; ens hi hem d'ajustar. Però això no vol dir que no competirem. Necessitem estabilitat i temps però hi ha coses bones per competir", ha prosseguit.

A nivell esportiu, ha acceptat que aquesta temporada han jugat millor que l'any passat però que han "competit pitjor". "Continuem en construcció i estem vivint la situació que el club té a nivell econòmic per competir. Hem de jugar millor però sobretot competir millor, que ho vam aconseguir l'any passat. Se'ns han escapat coses per detalls, diria jo", s'ha sincerat.

"Aquesta temporada hem tingut moltes decepcions. Els partits contra el Girona i el Madrid ens han marcat, no hem estat a l'alçada i ens han competit. L'any passat... Recordo el 0-4 al Bernabéu, vam guanyar la Lliga al camp de l'Espanyol. Vam fer grans actuacions a nivell coral", ha comentat sobre els millors i pitjors moments ara que arriba al seu partit número 100 a Lliga.

Quant al partit davant l'Almeria, en què es poden acostar a la segona plaça de LaLiga EA Sports, ha destacat que no és "fàcil" malgrat que els andalusos siguin equip de Segona des de fa setmanes. "No és un partit fàcil, l'Almeria ha merescut més punts dels que ha guanyat", ha dit.

En aquest sentit, ha estat clar: "L'objectiu és guanyar el partit de demà. L'objectiu de mínims és quedar segons, per prestigi, per situació econòmica i per classificar-nos per la Supercopa", ha reblat.