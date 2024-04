Xavi Hernández: "He notat una confiança molt gran del club i el suport dels jugadors"

BARCELONA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha recalcat aquest dijous que sempre busca "el millor" per a l'equip i que ha decidit canviar d'opinió i continuar com a entrenador perquè ha notat "una confiança molt gran del club i la complicitat i el suport dels jugadors".

"Sabeu que soc molt barcelonista i el que intento sempre és fer el millor per al club. Soc un home de club i el més important és pensar en l'entitat. Quan ens vam reunir dimecres amb el president vaig notar una confiança molt gran per part del president, de tota la Junta Directiva i de l'Àrea Esportiva i ha estat molt important per prendre aquesta decisió de canviar de rumb", ha indicat en una conferència de premsa.

El preparador blaugrana ha destacat "la complicitat i el suport dels jugadors". "M'han fet veure que crec que aquest projecte ha de continuar. Creiem en l'estabilitat del club i aquest és un projecte que ara he vist que no està acabat, que l'hem de continuar", ha dit.

"Estem treballant bé, tot i que aquesta temporada segurament no aconseguirem cap títol, però ja és un projecte guanyador i a partir d'aquí la il·lusió dels barcelonistes també m'ha fet veure que hem de continuar, que hem de continuar treballant i lluitant. Aquestes són les raons principals del canvi de decisió", ha afegit.

El de Terrassa es veu "amb forces" i "amb capacitat", però ha insistit que ho fa "pel bé del club". "Ens vam asseure amb el president i al cap de dos o tres minuts ens vam entendre perfectament. Ell és tan o més barcelonista que jo i el que busquem és el bé del soci i del club. Estic molt agraït i crec que és la millor decisió i a partir d'ara a treballar amb tota la il·lusió del món", ha sentenciat.