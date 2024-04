Xavi Hernández: "Estic orgullós i content però som a la meitat de la pel·lícula"

BARCELONA, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha assegurat estar "orgullós" de la victòria per 2-3 al Parc dels Prínceps del Paris Saint-Germain però ha recordat que són "a la meitat de la pel·lícula" i que per arribar a les semifinals d'aquesta Lliga de Campions hauran d'estar molt bé a Montjuïc en el partit de tornada de dimarts.

"Soc un barcelonista més, orgullós i content. Però som a la meitat de la pel·lícula. Tenim una gran victòria a Europa, que feia anys que no passava, però això no s'ha acabat i tenim un partit molt important dimarts a Barcelona", ha assegurat en la conferència de premsa.

Per Xavi, continua sent favorit el PSG. "Ells han fet un gran partit. Els hem minimitzat perquè hem estat solidaris i hem tallat moltes passades. En línies generals estic molt orgullós de l'equip i és moment que el barcelonisme se senti orgullós, una gran victòria contra un dels millors equips del món", ha assenyalat.

Ha reiterat, no obstant això, que encara no hi ha res fet. "Som a mig camí i no hi ha res fet, serà molt difícil el partit a Barcelona. Però avui tot ha sortit molt bé. Destacaria el tema defensiu, ho hem entès molt bé", ha celebrat.

"Els jugadors s'ho creuen, jugant així tindrem possibilitats de passar però no hi ha res fet. És moment de sentir-se orgullós però serà molt difícil a Barcelona. Però ha estat un gran partit per poder dir que el Barça és viu", ha assegurat el tècnic blaugrana.

"Venim d'anys molt difícils per al Barça a Europa i aquesta victòria demostra que el Barça continua viu. Hem guanyat un senyor equip, és una gran victòria per al barcelonisme. Una de les coses que em fa més feliç és haver demostrat personalitat davant les dificultats. És molt difícil dominar molts minuts el PSG i ho hem fet molt bé", ha afegit.

Això sí, encara hi ha coses a "madurar". "Ens ha vingut molt bé l'empat. Per acabar de madurar hem de sortir millor en la segona part. Però sí, hem madurat i hem competit més enllà del 2-1 i hem remuntat un partit que es posava difícil. Orgullós també d'això", s'ha sincerat.

"Moments com aquests són per gaudir, i d'acabar la feina dimarts en un partit crucial per passar a semifinals. No canvia absolutament res", ha assegurat sobre el seu futur, després d'anunciar mesos enrere que no continuarà a la banqueta culer la temporada vinent.