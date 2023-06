Xavi Hernández: "Crec que es donen les condicions perquè torni Messi"

"A nivell futbolístic ens podria ajudar moltíssim"

L'entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha assenyalat que es "donen les condicions" per a un possible retorn de Leo Messi al Barça, actualment al PSG i que acaba contracte a final de temporada, tant a nivell esportiu com econòmic.

"Al final, la paella pel mànec la té absolutament Messi. Si ell vol venir al Barça, ho farem tot perquè vingui al Barça. I jo crec que es donen les condicions", ha assegurat en una entrevista a 'Gol a Gol' de TV3 aquest dimarts.

Xavi ha assegurat que a nivell futbolístic Messi encaixaria al seu Barça. "Jo crec que ens podria ajudar moltíssim. Que en Leo ens ajudaria també, d'alguna manera, econòmicament a recuperar aquesta situació que tenim com a club actualment", ha valorat.

"Pràcticament els últims 20 partits al Camp Nou s'ha cantat 'Leo, Leo' o 'Messi, Messi' en el minut 10. Jo crec que hi ha aquesta il·lusió, però depèn absolutament, jo diria en un 99 per cent, de Leo Messi", ha manifestat el tècnic blaugrana.

Ara com ara, Leo Messi finalitza contracte al Paris Saint-Germain el 30 de juny i continua sense renovar, per la qual cosa quedaria lliure per decidir el seu futur. El FC Barcelona hi estaria interessat, però l'argentí tindria ofertes més suculentes de l'Aràbia Saudita.