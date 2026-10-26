Xavi Espart estarà set setmanes de baixa per una lesió al turmell dret

BARCELONA, 26 oct. (EUROPA PRESS) -
El jugador del FC Barcelona Xavi Espart estarà aproximadament set setmanes de baixa després de patir una lesió a la sindesmosi del turmell dret com a conseqüència d'una acció fortuïta amb un rival durant el partit disputat davant el Reial Madrid.
"Les proves realitzades han confirmat que Xavi Espart pateix una lesió a la sindesmosi del turmell dret com a conseqüència d'una acció traumàtica amb un jugador rival durant el partit contra el Reial Madrid. El temps estimat de baixa és d'aproximadament set setmanes", ha comunicat aquest dilluns el Barça en un comunicat.
Espart va haver de sol·licitar el canvi als 30 minuts de joc del clàssic de diumenge (1-2 a favor del Reial Madrid) després de patir aquest impacte, i va ser substituït per Alejandro Balde.
Amb aquesta baixa, la defensa blaugrana es queda pràcticament en quadre, ja que Jules Koundé és dubte per al següent partit en no poder ni entrenar abans del clàssic, i són baixa de cara a les següents setmanes Eric Garcia i Andreas Christensen.