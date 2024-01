Xavi: "La diferència de punts amb el Girona i el Reial Madrid és remontable"

MADRID, 20 gen. (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha assegurat que la distància que els separa del Girona i del Reial Madrid a LaLiga EA Sports és "remontable", i creu "fermament i de manera contundent" que poden guanyar els tres títols pels quals competeixen aquesta temporada, a més d'advertir que aquest diumenge els espera "una sortida difícil" contra el Reial Betis.

"Juguem amb la mateixa pressió que jugues si vas amb cinc punts d'avantatge. L'any passat anàvem nou punts per davant, venia el Madrid i ens deien que podíem perdre la Lliga. Ara estem optimistes, sabent que aquests punts es poden remuntar. Hem de mirar de fer-ho bé, queda tota una segona volta", ha declarat en una roda de premsa.

Per iniciar aquesta tasca, aquest diumenge els espera "una sortida difícil". "No ha perdut a casa seva des de fa molts partits. Comencem una segona volta amb tota la il·lusió del món; sabem que tenim una diferència de punts important amb Girona i Madrid, però pensem que és remontable i que depèn una mica de nosaltres, començant per demà (diumenge). És un equip que juga bé a futbol, però que també et deixa jugar. És el millor escenari per veure un bon Barça i per guanyar, tot a partir del bon joc", ha apuntat.

"Sempre penso en positiu, ja em coneixeu. Vull pensar que podrem lluitar per aquesta competició. Hi ha dos equips que estan per davant, però penso en fer un bon partit demà (diumenge), en què es vegi el Barça de la primera volta. L'objectiu és continuar guanyant partits per arribar a la cursa per la Lliga", ha afegit, reiterant el seu convenciment que poden guanyar tots tres títols. "Ho crec fermament i de manera contundent. No puc dir que ho farem, però sí que ho intentarem, n'estic convençut", ha exposat.

Per això, el tècnic català considera que no poden renunciar ni a la Lliga ni a la Copa del Rei. "No en podem rebutjar cap de les dues. Anirem a buscar els tres títols que ens queden. Al febrer començarà la 'Champions'. Estem motivats, il·lusionats. Hem de millorar i guanyar partits convencent. Està tot en joc, excepte la Supercopa", ha expressat.

A més, ha ressaltat que "falta molt" optimisme en l'entorn culer. "És el que més falta, però ja ho contrarresto jo. Suposo que els catalans, el club, la història... Venen el Betis i l'Athletic i jo veig una oportunitat. El fet d'haver estat futbolista i haver guanyat moltes coses em dona tranquil·litat, però també he perdut moltes coses. El Barça no sempre ha guanyat", ha rememorat.

"El nivell d'exigència l'acceptem, però moltes vegades falta positivitat. L'altre dia érem 13 nois del planter convocats, estem jugant amb nois de 16, 17 i 18 anys, ens estem construint, i també m'han donat matat per dir per això. És actitud: si ho vols veure negatiu, ho veuràs negatiu. L'entorn no és positiu. El fracàs seria no intentar-ho", ha prosseguit.

També ha parlat de l'eliminatòria de la Copa contra l'Athletic Club. "Marcarà positivament si guanyem demà (diumenge) i si aconseguim classificar-nos a Sant Mamés. És un rival que no volíem i, a sobre, al seu camp. Pas a pas, primer demà, cal pensar en el Betis i reenganxar-nos a la Lliga que se'ns ha complicat", ha indicat. "És sorteig pur i hem tingut menys sort. Tot està en joc, competirem a Sant Mamés. Les dues últimes vegades ens van eliminar, i tant de bo a la tercera vagi la vençuda. Sabem que és un escenari molt complicat i que és un dels equips més en forma", ha continuat.

Xavi també ha parlat de com veu els seus futbolistes i ha aclarit les declaracions en les quals va assegurar que de vegades el desesperava l'equip. "En la línia defensiva estem molt bé, com a mi m'agrada, en la pressió després de pèrdua també, recuperem moltes pilotes; en aspectes d'estratègia estem excel·lents", ha subratllat.

"Em refereixo més a l'última passada, a triar bé, però cal entendre que tenim gent molt jove en aquestes posicions. Dic que em desespero perquè veig la passada, que era la meva qualitat, i no passa com tinc al meu cap. És qüestió de temps, d'entrenar-ho i de corregir-ho. No era una crítica, era una sensació que tenia. Entenc el futbolista i si alguna cosa tinc és que soc empàtic", ha assenyalat.

En aquest sentit, ha reiterat que "el missatge no canvia des del primer dia": "que ho intentin, que juguin bé a futbol, de la manera que entrenem sempre". "Ho hem fet en molts partits; cal aconseguir el nivell del dia del Betis a casa, del Porto, de l'Atlètic, de l'Athletic... Volem guanyar i convèncer, però moltes vegades ens està costant. Està tot en joc. És un missatge de tranquil·litat, de calma i competir", ha afirmat.

D'altra banda, ha revelat que farà canvis en les pròximes trobades. "Segurament necessitarem rotacions. Hi ha molèsties, hi ha fatiga, juguem cada tres dies, només n'hi ha un que ens han posposat per la Copa. Hem d'anar recuperant gent", ha dit, abans de parlar de l'estat de Vitor Roque. "Era una petita molèstia que tenia, però ara està al cent per cent", ha assegurat.

Pel que fa al portuguès Joao Cancelo, ha apuntat que és "difícil" que estigui a punt per a diumenge. "Però per a la Copa soc optimista. Ho va intentar en la Supercopa, és molt positiu. Hi vol ser, estava patint perquè no podia. Avui (dissabte) està bé, és lògic que demà (diumenge) no hi sigui, però sí de cara a Sant Mamés", ha declarat.

Finalment, ha opinat que Ferran Torres "encarna el que és un futbolista fort mentalment". "Aquí en el dia a dia et fan sentir petits, que no vals, que no serveixes. És igual que siguis entrenador, jugador, cap de premsa, metge... Amb Ferran hi vaig parlar a l'estiu, em va enviar un missatge molt important i vaig pensar que canviaria. Està fort, bé i positiu", ha conclòs.