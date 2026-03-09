Xavi assegura que Laporta va frenar el retorn de Messi al FC Barcelona

BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
L'exentrenador del FC Barcelona Xavi Hernández ha assegurat que l'expresident del club i ara candidat a la presidència, Joan Laporta, va frenar el retorn de Leo Messi al Barça el 2023 malgrat que, segons ell, l'operació estava encarrilada i fins i tot comptava amb el vistiplau de LaLiga, i ha afirmat que el mandatari li va arribar a dir que si l'argentí tornava al club "li faria la guerra".
En una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, Xavi explica que el retorn de l'astre argentí va estar molt a prop quan ell era entrenador del primer equip i que fins i tot van mantenir converses directes durant diversos mesos després del Mundial de Qatar. "Laporta no diu la veritat. Va estar a punt de tornar amb mi d'entrenador. Estava fitxat. Gener del 2023. Vaig contactar amb ell després de quedar campió del món i em va dir que tenia il·lusió per tornar", ha relatat.
Segons Xavi, l'acord estava pràcticament tancat fins que el president va fer marxa enrere. "Parlem fins al mes de març i li dic 'quan tu em donis l'OK l'hi dic al president'. Teníem llum verda de LaLiga, però Laporta ho va tirar tot enrere. Em va dir textualment que si tornava Messi li faria la guerra i que no s'ho podia permetre", ha assegurat.
L'exmigcampista i extècnic culer, que va ser company de l'argentí, també ha explicat que va intentar contactar amb Messi per entendre què havia passat. "Vaig intentar parlar amb en Leo i no m'agafava el telèfon. Vaig parlar amb el seu pare i li vaig dir que no entenia res i em va dir: 'Parla amb el president'. Estava tot fet, anava a ser el seu 'last dance', com Michael Jordan, tot estava preparat", ha afirmat.
En aquest sentit, Xavi ha sostingut que el retorn de l'argentí no es va frustrar per motius econòmics o normatius, com es va arribar a apuntar. "El meu interès és explicar la veritat i en Leo no ve al Barça perquè el president no vol, no per LaLiga ni perquè Jorge Messi demana més diners, això és mentida. És el president amb la seva gent els qui li diuen que no, que no s'ho poden permetre", ha manifestat.
A més, el tècnic de Terrassa s'ha mostrat crític amb la manera en què es va produir la seva sortida de la banqueta blaugrana i ha apuntat a Alejandro Echevarría, excunyat de Laporta i persona de confiança de l'expresident en matèria futbolística malgrat no tenir cap càrrec en el club, com una figura determinant dins l'entitat.
"Prescindeix de mi com a entrenador sense dir-me la veritat, condicionat per una persona que crec que està per sobre el president, que és Alejandro Echevarría. És a dir, qui prescindeix de mi com a entrenador és l'Alejandro", ha afirmat.
També s'ha referit al director esportiu, Deco, de qui diu que li té respecte però que el seu marge de decisió és limitat. "El respecto, però està emmanillat per Echevarría, que és qui decideix realment", ha assegurat.
Xavi ha admès sentir-se dolgut per algunes declaracions recents de Laporta sobre la seva etapa al capdavant de l'equip. "M'he estat aguantant, però el president diu que jo volia deu baixes i no és veritat. Jo el que vull és que el soci entengui que està passant això dins el Barça i, amb la mà al cor, que el club necessita un canvi de dalt a baix, d'estructura, professionalitat...", ha lamentat Xavi, que ha donat el seu suport públic al candidat Víctor Font.