Alonso: "Podem fer coses que encenguin el madridisme, és un repte molt bonic"

VALDEBEBAS (MADRID), 26 (EUROPA PRESS)

El nou entrenador del Reial Madrid, Xabi Alonso, presentat aquest dilluns, ha expressat que recull "amb molt honor" el llegat de Carlo Ancelotti, després de defensar que sense el seu mestratge ara no seria al capdavant de la banqueta madridista i no començaria "una nova etapa" que sent que arriba en "un bon moment" en el qual cal "fer coses que encenguin el madridisme", desenvolupant un joc "ambiciós i proactiu".

"És un dia molt emocionant, dels que es recorden, perquè només hi haurà una vegada a la vida en què pugui entrenar el Reial Madrid. Sento orgull, responsabilitat, però també il·lusió i energia. El sento com casa meva, tinc moltes ganes de començar una nova etapa", ha assenyalat el basc en la roda de premsa de presentació com a nou tècnic del conjunt madridista.

Alonso sent que "és el moment, un bon moment" per agafar les regnes de la banqueta madridista. "I ho sento en la gent, la gent s'il·lusiona, vol creure, i això em dona energia. Després, s'ha de demostrar, però és el que m'agrada, i és un bon moment", ha insistit.

"No m'acostuma a agradar descriure'm, però necessito aquesta proximitat en els entrenaments, en els partits, necessito aquesta connexió, per sentir aquest equip, què necessita cada jugador. És el que em toca, m'agrada ser a prop d'ells", ha començat a desgranar sobre com serà l'equip.

I és que el sistema d'aquest nou Reial Madrid és una de les grans preguntes. "Avui el futbol et demana ser flexible i dinàmic. És clar que tinc una idea, però aquesta foto fixa pot canviar. Vull que l'equip transmeti emoció, energia, jugant d'una manera ambiciosa, que connecti amb la gent. Busquem aquesta simbiosi, ja veurem si amb quatre o amb tres defenses", ha defensat.

"M'agrada saber triar els moments. Amb una idea de saber com fer la pressió alta, amb organització, control, que sapiguem què fer. Avui dia has de saber gestionar diferents contextos, però tinc la idea d'un joc ambiciós, proactiu, que busqui portar la iniciativa", ha reblat.