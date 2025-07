Xabi Alonso: "Juguem millor amb Güler, però ha d'aprendre

MADRID 5 jul. (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del Reial Madrid, Xabi Alonso, va elogiar el seu migcampista Arda Güler i va acceptar els errors que pugui cometre perquè vol "invertir" en un jugador "important" per al seu equip, al mateix temps que no va avançar si Kylian Mbappé hi serà a l'onze d'aquest dissabte contra el Borussia Dortmund en el Mundial de Clubs.

Abans de parlar del seu equip a la roda de premsa a Nova Jersey, el preparador del conjunt madrileny va enviar el condol a la família de Diogo Jota i el seu germà, per la mort de tots dos en un accident de trànsit. "Abans de respondre, tant en el meu nom com en nom del club volem manar el nostre condol a la família de Diogo Jota i André Silva. Una notícia molt trista", va dir.

"Després de la fase eliminatòria, dels vuitens contra la Juve, vols anar fent passos, i el següent pas és Dortmund, és un equip top d'Europa. Va jugar la final de la Champions fa dos anys, l'any passat a cambres, i serà un partit intens, que necessitem completar a bon nivell", va continuar.

El tècnic basc va confessar que decidirà el mateix dissabte si Mbappé, després de la seva gastroenteritis, la sensació Gonzalo o tots dos junts, formaran d'inici a la recerca de les semifinals del Mundial. "Mbappé es troba millor, dia a dia s'ha anat recuperant, ha pogut entrenar bé aquests tres dies i demà al matí ho decidim. Gonzalo ho està fent molt bé, i està aprofitant l'oportunitat que se li està donant", va afirmar.

"Hi ha coses que tinc més decidides i n'hi ha d'altres que les deixes per a l'últim moment, aquesta és una d'elles", va afegir. "La convocatòria serà la mateixa. Camavinga està millor, però és aviat per demà. Sumen entrenaments Militao i Carvajal", va explicar.

"Compto amb els tres davanters, estic content. Endrick s'està recuperant, però és clar que hi comptem. De cara a les decisions de la planificació de la plantilla, no estem en aquest moment, estem en rendiment immediat en el Mundial. Les decisions les prendrem a posteriori", va explicar.

D'altra banda, Alonso va ser preguntat diverses vegades per un Arda Güler que ha multiplicat el seu protagonisme a l'equip blanc. "És el procés que ha de passar, sabem que fallarà, però que hi haurà encerts. Igual és un moment d'invertir perquè hi hagi un progrés, que hi hagi un desenvolupament d'Arda", va apuntar.

"Pot tenir aquesta proximitat al doble pivot però també despenjar-se, ho està fent bé, el seguim empenyent perquè es foguegi, maduri, però acceptar els errors si volem tenir un Arda important en aquesta zona. Té moltes qualitats, ha d'estar prop de la pilota. Té un repertori molt ampli amb les passades, juguem millor amb ell, però ha d'aprendre, desenvolupar el seu joc millor. Les expectatives són altes però hem d'ajudar el jugador a créixer", va afegir.

D'altra banda, el tècnic blanc va confessar que, sense voler avançar la presència del Madrid a la final del torneig, sí que "s'anticipa" per planejar la possible pretemporada. "Sí que ho hem d'anar anticipant. Necessitarem tots vacances, després poc temps de Valdebebas, no anirem fora, i hem de veure quan comencem la lliga. Serà una pretemporada reduïda, i en poc temps haurem d'afrontar una temporada amb ja les decisions preses amb els jugadors i pensant en deu mesos de competició", va afirmar.