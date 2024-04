Walker i Aké, baixes en el City abans de visitar el Reial Madrid

MADRID, 5 abr. (EUROPA PRESS) -

El tècnic del Manchester City, Pep Guardiola, ha confirmat les baixes de Kyle Walker i Nathan Aké per al partit de la Premier League amb el Crystal Palace de dissabte, només tres dies abans de visitar el Reial Madrid en l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions.

"L'Eddie (Ederson) està molt millor i és possible que entri en la llista. Aké i Walker no hi arriben", ha revelat Guardiola en la roda de premsa prèvia al partit, i ha confirmat la millora del porter brasiler de cara a la visita al Santiago Bernabéu del dimarts 9 d'abril.

Ederson Moraes es va lesionar en l'empat (1-1) amb el Liverpool a Anfield a principis del mes passat després de xocar amb Darwin Núñez en una jugada fortuïta. El porter brasiler ja va participar en els entrenaments previs al duel de diumenge passat contra l'Arsenal (0-0), però no va estar disponible ni en aquell partit ni en la victòria de dimecres per 4-1 contra l'Aston Vila.

Per la seva banda, Walker es va lesionar en l'aturada internacional i no ha tornat a jugar des de llavors, absent contra l'Arsenal i l'Aston Vila. Mentre que el central neerlandès es va retirar coix als 25 minuts de la primera meitat contra els 'gunners'.

A més, no ha pogut confirmar la presència del belga Kevin De Bruyne i el noruec Erling Haaland, tots dos a la banqueta en el partit contra l'Aston Vila d'aquest dimecres, i que potser tinguin descans pensant en el partit de Champions. "No ho sé encara. Juguem a les 13.30 després d'un partit fa dos dies. Ho haig de pensar", ha explicat el tècnic.